Alberto Rodríguez siente que aún se encuentra en los planes de Ricardo Gareca

"Yo creo y sé que Ricardo todavía me considera. Quizás las lesiones frenaron un poco las probabilidades de ser llamado; por eso, hay que ponerse bien y ya luego será decisión del entrenador, pero soy consciente de que Ricardo me tiene en cuenta", indicó el defensor al Diario el Gobierno.

"Me tuvo en todo un proceso y no por una lesión se me deje de ver. Yo estoy tranquilo por ese lado, sabiendo tengo que recuperarme para darle argumentos y volver", señaló.