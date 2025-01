Perú vs. Bolivia: FIFA rejudo sanción y se mantendrá el 20% de aforo

La Selección Peruana está a cuatros días de enfrentar a Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022 y solo se debe ganar para seguir soñando con la próxima cita Mundial. El comando técnico y jugadores saben perfectamente que no pueden dejar escapar esta oportunidad para sumar en la tabla y escalar a los puestos de clasificación.

Sin embargo, Líbero pudo conocer que, para este crucial encuentro, la FIFA rejudo sanción y no habrá reducción de aforo. Por ende, el estadio Nacional seguirá teniendo el aforo de 20% , tal y como se jugó en la anteriores partidos ante Uruguay, Venezuela y Chile. Solamente el detalle es que los asistentes no podrán ubicarse detrás del arco, sino a los costados.

Si bien el comando técnico de la Blanquirroja ha manifestado públicamente el deseo de ver a más hinchas alentando, esto no podrá ser posible, al menos para este importante duelo ante la Selección Boliviana .

"No nos queremos meter en ciertas cuestiones pero creemos que se pueda permitir mayor aforo. Donde la gente tiene menos riesgo e inclusive se le piden dos vacunas. No quiero estar en contra de los demás pero en otros comercios no son tan reestrictivos", apuntó el 'Tigre' en la última conferencia a fines de octubre.