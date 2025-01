Velásquez sobre la ausencia de Yotún ante Bolivia: "El equipo no depende de un jugador"

El mítico jugador de la Selección Peruana , José Velásquez , se refirió a la ausencia de Yoshimar Yotún para el duelo ante Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022 , señalando que el hecho de que no esté dentro del campo, no quiere decir que el equipo nacional no vaya a rendir.

"Un equipo no depende de un jugador ni de dos ni de tres. No considero que porque no juegue uno el equipo no vaya a rendir; el equipo depende de los once jugadores", indicó en Radio Ovación.