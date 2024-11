Fichaje de Paolo Guerrero a Colo Colo resultó ser una broma por 'Día de los Inocentes'

“Vamos a ver qué pasa, pero la información de adentro me dice que está a una firma, que están todos los temas muy atados: tiempo, duración del contrato (no me lo quieren decir) los temas económicos están completamente cerrados. Tendría que estar acá el próximo lunes, el próximo año”, comentó el Patricio Yáñez en ESPN F90.

“Ayer (martes) era el 'Día de los Inocentes', eso era todo. Pero oye hay termos por ahí. Eso es todo, no le pongamos tanto color y tanta tontera. Falta sentido del humor. Esa noticia me la envían a mí y le respondo 'no te puedo creer', ¿lo puedo decir al aire? luego me dicen 'caíste'”, sostuvo el periodista chileno.