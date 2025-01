¿Gracias utilero? Se olvidó la camiseta de Palacios, permitiendo a Flores anotar el 1-1

Minuto 67 del Perú vs. Ecuador . Ayrton Preciado se tira al gramado del Estadio Nacional y pide su cambio. El cuerpo médico ingresa para atender al jugador y retirarlo en la camilla.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de Gustavo Alfaro al enterarse que no puede realizar la sustitución por qué la camiseta de Diego Palacios desapareció del banco de suplentes.

Por cuatro minutos Ecuador se quedó con diez jugadores. El árbitro al ver que Preciado salió en camilla y Palacios no estaba listo para ingresar ordenó reanudar el partido.

"No creo que nos haya faltado concentración, hubo un detalle allí en el momento que Ayrton Preciado se lesionó yo quería ponerlo al ‘Chicky’ Palacios, pero desapareció la camiseta. No estaba la camiseta, por eso no pudimos hacer el cambio. Cuando nos traen la camiseta el árbitro ya había puesto en movimiento la pelota", contó Alfaro en conferencia de prensa.