Sporting Cristal y el mensaje para sus hinchas: "Faltan 90 minutos por jugar"

Sporting Cristal se fue con la desazón de no poder llevarse algo en el duelo de ida ante Alianza Lima por la final de la Liga 1 2021. Los dirigidos por Roberto Mosquera no se hallaron dentro del campo y no tuvieron la efectividad que los ha caracterizado a lo largo de la temporada. Es por ello, que pide el apoyo de sus hinchas para levantar cabeza en el siguiente cotejo del fin de semana.