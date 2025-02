Futbolista de Sporting Cristal le dice adiós sorpresivamente al club: "Gracias por todo..."

Thierry Zidane junto a Maxloren Castro.

"Después de 6 años toca despedirme de este club tan maravilloso que me abrió las puertas de poder representar sus colores y que a la vez se volvió mi segundo hogar, me llevo un gran aprendizaje y los mejores momentos que viví con esta camiseta, quiero agradecer a todas las personas del club que me acompañaron y ayudaron hacer una mejor persona y un mejor futbolista. También quiero agradecerle a Dios por todos los buenos y malos momentos que sirven para ser mejor cada día, agradecer a mi familia que siempre me apoya y agradecer a todos los que confían en mí y me brindan de su apoyo para poder hacer realidad mis sueños. Muchas gracias por todo y voy a por más", se lee en redes sociales.