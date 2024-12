Alex Valera tras ampliar su racha de goles: "Quizás se me cerró el arco unas semanas"

Luego de marcar su doblete a César Vallejo, el delantero de 25 años sostuvo que está cumpliendo los planes que se trazó cuando comenzó carrera, además reconoció que tuvo varias semanas de tensión por no poder marcar.

“Para mí es una meta que me propuse desde que empecé a jugar fútbol, ahora se me está dando la oportunidad y la estoy aprovechando. Quizás se me cerró el arco unas semanas, unos partidos, pero hay que aprovechar estos partidos que quedan y sacarlos adelante”, declaró Alex Valera a ESPN.