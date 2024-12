Germán Leguía: "Universitario no tiene plata para refuerzos"

"Yo no estaba en contra de Comizzo pero no era entrenador para Universitario, ya lo habían probado varios veces y hubo problema con jugadores, cambios, no jugaba a nada, se notaba que los jugadores no estaban cómodos. Te das cuenta como puede cambiar un equipo con el entrenador, es importantísima la confianza que el entrenador le puede dar a los jugadores", indicó en Radio Ovación.