Quintero una baja sensible para la Copa: ¿Se adelantó la 'U' en registrarlo como extranjero?

En esa línea, después de conocer ese informe lapidario, Universitario no podrá contar con el 'Chiquitín' para la fase 2 de la Copa Libertadores , donde enfrentará a Barcelona de Ecuador , por lo que muchos hinchas se preguntan si los cremas hicieron bien al no esperar sus papeles de nacionalidad.

Sin embargo, el equipo merengue tuvo plazo para inscribir como peruano al 'Chiquitín' hasta el 8 de marzo y al no ejecutarse así, perdió la opción de poder fichar otro refuerzo extranjero tanto para la Liga 1 2022 como para la Copa Libertadores.

Y al parecer sí que esa espera no hubiese afectado a los de Ate, porque Alberto Quintero en lo que va de la Liga 1 2022 no brilló como se esperaba: en las dos primeras fechas, entró en el complemento, y este sábado recién jugó de titular, pero las cosas no salieron bien y Universitario cayó 2-1 ante Carlos Stein.