Hinchas de Universitario cuestionan el fichaje de Andy Polo en el marco del Día de la Mujer

Pero su llegada al cuadro crema ha causado un sin fin de comentarios en los hinchas de dicha institución, ya que muchos cuestionaron que haya firmado teniendo una denuncia de agresión en contra de su ex esposa y madre de su hija, más aún porque sería presentado en el 'Día de la Mujer'.

Es por esa razón que gran cantidad de hombres simpatizantes del elenco merengue no dudaron en mostrar su fastidio. "Soy hincha de la U y rechazo la contratación de Andy Polo", "Andy Polo no debe llegar al club, rechazo la llegada de un maltratador de mujeres", "Increíble que le den trabajo a Andy Polo, una persona con una denuncia con agresión", se puede leer en algunos comentarios.

Hinchas hombres de la U criticaron fichaje de Andy Polo

Sin embargo, varias hinchas femeninas del conjunto merengue también se refirieron a este tema, asegurando que, de ser anunciado, estarían totalmente avergonzadas del actuar de la institución. "Podré ser hincha de la U pero me llega que Andy Polo sea contratado, ya que es señalado por su esposa como un maltratador", "Andy Polo no te queremos en la U, rechazamos tu ingreso a la institución", "Ojalá no se les ocurra anunciar a Andy Polo en el Día de la Mujer", son algunos posteos que realizaron diversas hinchas.