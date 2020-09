Horóscopo de Josie Diez Canseco para HOY, martes 8 de setiembre

Horóscopo de Hoy de Josie Diez Canseco. Si HOY, martes 8 de setiembre de agosto del 2020, quieres saber cómo te irá en la salud, amor, dinero y trabajo, no dejes de leer esta nota con las predicciones más acertadas de todo el Perú.

¿Qué signo zodiacal soy según mi fecha de nacimiento?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco.

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco: El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco: Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario.

Horóscopo de Aries hoy 8 de setiembre

Aries (20 de marzo - 19 de abril) Hoy se abre para ti un período de oportunidades, empezarás por terminar con esa relación conflictiva y te sentirás libre para volver a empezar. Lo negativo quedará atrás, ahora no temerás enfrentar nuevos retos laborales. Número de suerte 10.

Horóscopo de Tauro hoy 8 de setiembre

Tauro (20 abril - 20 mayo) Estarás optimista y tolerante con todos, lo que en otro momento te molestaba hoy lo tomarás con humor, tu pareja estará feliz con tu cambio. Un mal entendido te distanciará de un compañero de labores, el diálogo logrará que todo vuelva a la normalidad. Número de suerte 3.

Horóscopo de Géminis hoy 8 de setiembre

Géminis (21 mayo - 21 junio) Tendrás ganas de salir y participar de actividades grupales, te mostrarás atento y seductor, tu carácter te convertirá en el centro de atención de muchos. Un amigo te hablará de un proyecto muy prometedor, escúchalo, puede convenirte. Número de suerte 14.

Horóscopo de Cáncer hoy 8 de setiembre

Cáncer (22 junio - 21 julio) Esa persona que está a tu lado no termina de encajar en tu vida, hoy serás sincero y terminarás con esa relación que no funciona, pasados los días ese cariño se convertirá en una gran amistad. Retomarás un proyecto postergado por falta de presupuesto y los resultados serán muy buenos. Número de suerte 19.

Horóscopo de Leo hoy 8 de setiembre

Leo (22 julio - 22 agosto) La actitud fría y distante de la persona que quieres te hará comprender que has descuidado tu relación, hoy empezarás a reconquistarla y a darle la atención que merece. Un viaje de negocios te abrirá nuevas oportunidades laborales, aprovéchalas. Número de suerte 8.

Horóscopo de Virgo hoy 8 de setiembre

Virgo (23 agosto - 22 setiembre) Te olvidarás de las decepciones y empezarás a ver la vida con positivismo, hoy harás nuevas amistades, proyectarás espontaneidad y calidez que atraerán a gente interesante a tu lado. Dejarás la timidez de lado y expondrás tus proyectos con tanta seguridad que impactarás. Número de suerte 6.

Horóscopo Libra hoy 8 de setiembre

Libra (23 setiembre - 22 octubre) Comprenderás al fin que para resolver tus problemas sentimentales debes empezar por superar tu inseguridad, abrirás tu corazón y encontrarás en tu pareja la comprensión y el amor que te darán paz. Hoy resolverás exitosamente un trabajo tedioso. Número de suerte 1.

Horóscopo Escorpio hoy 8 de setiembre

Escorpio (23 octubre - 22 noviembre) Estarás muy comprensivo y afectuoso, darás sin pedir nada, los sentimientos y las necesidades de tu pareja tendrán prioridad hoy. En lo laboral disfrutarás de un ambiente agradable y mucho compañerismo. Número de suerte 4.

Horóscopo Sagitario hoy 8 de setiembre

Sagitario (23 noviembre - 22 diciembre) Estarás muy exigente y cualquier discrepancia te molestará, será mejor que te tranquilices y hables sin alterarte o terminarás el día solo y lamentándote. Cuidado, la envidia ronda tu entorno laboral, cualquier descuido podría afectarte. Número de suerte 15.

Horóscopo Capricornio hoy 8 de setiembre

Capricornio (23 diciembre - 21 enero) Te encontrarás con un amor del pasado y tendrás la oportunidad de aclarar un asunto que quedo sin explicación, te sentirás libre de recuerdos y tu relación actual mejorará. El préstamo económico que estas esperando tardará un poco más pero llegará. Número de suerte 6.

Horóscopo Acuario hoy 8 de setiembre

Acuario (22 enero - 17 febrero) Estarás confundido y sin saber lo que quieres sentimentalmente, pasar más tiempo a lado del ser amado te ayudará a aclarar tus emociones y tu estado de ánimo mejorara. La tensión en el trabajo será grande, no te conviene pedir vacaciones por el momento. Número de suerte 5.

Horóscopo Piscis hoy 8 de setiembre

Piscis (18 febrero - 19 marzo) Tu carácter desconfiado no te permitirá dejar salir tus sentimientos ni corresponder al interés que te demostrará alguien que te atraerá desde el primer instante, pero tu actitud no lo desalentará. No delegues tus obligaciones a terceros, los resultados no serán de tu agrado. Número de suerte 7.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.

¿Qué es un horóscopo?

Procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro de una persona a partir de la interpretación de la posición relativa de los planetas del sistema solar y de los signos del zodíaco en el momento de su nacimiento.

¿Cómo se creó el horóscopo?

El horóscopo más antiguo data de la antigua Grecia, cuando los hombres creían en distintos dioses y que las estrellas eran constelaciones con una historia cada una. Por lo que se comenzaron a estudiar los doce signos zodiacales para averiguar el futuro.