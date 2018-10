Un día como hoy Universitario jugó ante Cienciano con puros juveniles

El 30 de octubre del 2011 ocurrió un hecho sin precedentes en el fútbol peruano. Universitario debía enfrentar a Cienciano por el Descentralizado, pero al no llegar a tiempo el primer equipo, la “U” afrontó el partido ante los imperiales con su plantel juvenil.

El hecho no sería anormal, si no fuera porque la Sub 20 de la “U” tuvo que jugar dos partidos completos, el primero por la reserva. Todo ello ocurrió a raíz de que la directiva crema de ese entonces, por ahorrar hotel, decidió el viaje del primer equipo el mismo día del partido.

Universitario arrancó el partido con nueve hombres: Conde, Guzmán, Carranza, Arnillas, Alfageme, Franco, Vargas, Olivera y Díaz. Ya luego ingresaron Schuler, Romero y Mimbela. Como era de suponerse, Cienciano ganó 3-0 con goles de Mariño, García e Ibarra.

El hecho fue muy criticado, pues la “U” expuso la integridad de sus juveniles. Pero tres días después, el equipo dirigido por “Chemo” Del Solar le ganó 2-0 al Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana y la negligencia en el Cusco pasó a un segundo plano.