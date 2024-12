Itatí Cantoral sobre personaje de Soraya: "Me sigue dando bendiciones"

Asimismo, le preguntaron por su personaje de villana en la telenovela María la del barrio: “Soraya Montenegro me ha traído cosas muy hermosas, grandes sorpresas, me sigue trayendo bendiciones. Agradezco mucho a la gente que siguió a Soraya y se ríe con mi trabajo. Si no hubiera sido por eso (personaje), no estaría aquí en Perú. Me ha dado muchísimas satisfacciones y me lo sigue dando” , confesó al diario el Trome.