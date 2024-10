Spider-Man 3: conoce el horario en el que se estrenó el tráiler de 'No way home'

Spider-Man: No way home, es una de las películas más esperadas por los fanáticos del UCM, por lo que, ha mantenido ansiosos a los seguidores ya que, hasta hace poco no se tenía información de tráiler oficial de la entrega; sin embargo, esto terminó, puesto que, recientemente se ha filtrado el posible avance del tercer film del hombre araña y seguido de ello, se conoció los horarios en que Marvel Studios y Sony estrenarían el contenido visual.