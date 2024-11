Chivas: Gilberto Sepúlveda confía en superar la mala racha

De momento, el mencionado elenco marcha en la décima casilla con apenas 10 unidades de 24 disputados y por ello el ‘Tiba’ se pronunció. “Es muy bonito ver al equipo ser campeón, digo, lo doy todo por llegar a sentir lo que muchos compañeros sintieron en ese momento, pero también es cierto que en esa etapa tuvieron sus altibajos. Vamos a superar esto, el día que lleguemos a ser campeones, que no vamos a parar hasta lograrlo, lo vamos a disfrutar mucho”, precisó para la prensa mexicana el jugador de 22 años.

Asimismo, es importante resaltar que, si bien no han tenido el arranque deseado, las Chivas tampoco anda tan mal como sus hinchas creen, y es que únicamente han perdido dos duelos, acompañados de sus dos victorias y cuatro empates. Motivo por el cual en defensor ve totalmente reversible la situación.

“Seguimos creyendo en el profesor Vucetich. No hemos tenido los resultados que quisiéramos, pero son muy pocas derrotas las que tenemos. Estamos en el proceso de madurar, saber, vivir este tipo de cosas que pasan en un equipo grande como Chivas . Tenemos que aceptarlo y también hay razón en el sentido de que la afición llega a estar molesta, nosotros lo aceptamos porque es un equipo grande y estamos trabajando muy duro para eso”, agregó.

Finalmente, el seleccionado nacional afirmó que no están lejos de los primeros puestos y comenzar a sumar de a tres los meterá en pelea. “Hemos sido constantes, hemos creído en el trabajo del profesor, él cree en el trabajo de nosotros y no hemos sido tan regulares en las victorias, pero no tenemos tantas derrotas. Ganando uno o dos partidos nos ponemos arriba en la tabla”, sentenció.