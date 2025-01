Spider-Man No Way Home: Tobey Maguire y Andrew Garfield no estarían asegura Tom Holland

Luego de que se filtraran imágenes de la nueva película de Spider-Man 3 en las redes sociales. Tom Holland no se quedó callado y salió a desmentir que Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían en la esperada película.

Ante ello, Holland en una entrevista con Total Film (vía Games Radar), el actor expresó que el público no debería esperar que los dos héroes que también dieron vida a Spiderman regresen.

“La gente no me cree cuando digo que Tobey Maguire y Andrew Garfield no volverán. Pero la gente va a tener que creer en mí en algún momento”, aseguró el actor en dicha entrevista