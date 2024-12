Predicciones 2022: Así le irá a la realeza en los próximos 12 meses

Todos en Año Nuevo deseamos saber qué nos sucederá en los próximos doce meses. Pues bien, en la realeza ocurre lo mismo. La Reina Isabel II comanda un ritual muy particular que incluye solo a los miembros de su familia, donde cada uno tendrá la oportunidad de saber cuál será su fortuna para el 2022 .

El escritor Brian Hoey reveló este detalle en su libro "En casa con la Reina" ("At Home with the Queen"). Una obra dónde narra las actividades de Isabel II poco conocidas por los ingleses. A la Reina Isabel II le gusta jugar el "Lucky Dip", que consiste en que un empleado le lleva una tina llena de aserrín que contiene varios papeles doblados.