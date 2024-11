Lo primero que veas revelará si eres una persona que no tiene miedo al ridículo

Pero hay personas que dicen que no les da vergüenza ser la mofa de otras con tal de sacar una sonrisa a la gente que los rodea. ¿Será cierto? Por eso, en en este test de personalidad demostraremos si eres una persona que no le teme al ridículo. Lo único que tienes que hacer es indicar qué fue lo primero que viste en la siguiente foto.

Resuelve el test

Si lo primero que viste fue un árbol, eres una persona que siempre sobresale. No le temes al ridículo con tal de ser feliz. Te vas de los lugares donde sientes mala vibra. Vives tu vida como si no existiera un mañana y disfrutas de la diversión. Eres muy creativo, extrovertido y sociable. Siempre tienes temas de conversación. Te encanta hacer amigos nuevos y ver feliz a la gente que te rodea.

Si al ver la imagen lo primero que reconociste fue la mano con hojas a su alrededor, eres una persona temerosa. No te agrada ser el centro de atención en un lugar. Eres muy perfeccionista en lo que haces y no te gusta cometer errores, porque piensas que se burlaran de ti. Destacas por tu inteligencia. Te cuesta decir "no". Eres muy generoso y bondadoso con las personas que te aprecian.