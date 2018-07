Luis Advíncula premia a sus seguidores vía Instagram [FOTO]

Quiero agradecer a a todos mis seguidores por todo su apoyo, sus palabras y por seguirme en redes, por eso quiero hacer un concurso ⚡️de una camiseta autografiada con mucho cariño. Lo que deben hacer para ganar es lo siguiente: 1️⃣ Seguirme por aquí como @luisadvincula17_ 2️⃣Comentar aquí respondiendo ¿Por qué quieren ganar la camiseta? Y... 3️⃣Etiquetar 4 amigos para que me sigan y también concursen. El concurso acaba el jueves 12 en la noche y anunciaré al ganador(a) el viernes 13 😂. ¡Suerte 🤙🏿a todos!

