Presidente del COI rechaza incluir a los eSports en los JJ.OO por violentos [VIDEO]

Parece que los deportivos electrónicos (eSports) tendrán que seguir librando una dura batalla para ser considerado un deporte profesional ante la sociedad y, ahora, ante el Comité Olímpinco Internacional.

El presidente de dicha institución, Thomas Bach, desestimó respaldar a "juegos que promuevan o discriminación", estas declaraciones se realizaron en el marco de los Juegos Asiáticos 2018, donde se permitieron que seis videojuegos formen parte del torneo de manera competitiva: Arena of Valor, Clash Royale, Hearthstone, League of Legends, Starcraft II y PES 2018.

"Por supuesto que cada deporte de combate tiene sus orígenes en la lucha real entre personas. Pero el deporte es la expresión civilizado de eso. Si hay juegos electrónicos de matar a otros, eso no puede alinearse con los valores olímpicos", explicó Bach luego de que se le recordara que en 1976 lograra la medalla de oro practicando el Esgrima, deporte en donde se disputaba - en algunas ocasiones - duelos a muerte.

Esto dejaría fuera a juegos como Counter-Strike, Fortnite, Call of Duty, es decir, los juegos que tengan que ver con disparo o la temática de guerra. Sin embargo, la gran esperanza es League of Legends. Al tratarse de un MOBA donde no existen armas al uso y tiene una apariencia más 'mágica', su introducción sería más fácil. Una prueba de ello es su presencia en los Juegos Asiáticos.