“Spider-Man: Far from home”: Se filtran imágenes con Nick Fury [FOTOS]

Las nuevas producciones del Universo Marvel siguen desarrollándose, en estricto privado como en años anteriores. No obstante, como siempre suele suceder, algunas imágenes se filtran y el fin de semana, en medio de las grabaciones de la nueva película de Spider-Man, se revelaron algunos detalles con la presencia de los protagonistas.

Como ya era conocido por todos, esta nueva filmación lleva como título “Spider-Man: Far from home” y no solo protagonizada por Tom Holland, pues contará con la presencia de otros personajes consagrados de Marvel. Uno de ellos es el líder de S.H.I.E.L.D, Nick Fury, encarnado por Samuel L. Jackson.

En las fotografías que se han podido observar, el Hombre Araña se encuentra junto a Fury a bordo de un bote, paseando por lo que parece ser Venecia. Todavía no se ha logrado saber si se encuentran en una misión, pero el detalle que se puede observar es que Peter Parker usa una chompa encima de su traje.

Recordemos que hace unos días también se pudo ver a Jake Gyllenhaal interpretando al villano Mysterio, ello durante la grabación de algunas de sus escenas en República Checa. Por lo pronto, se sabe que la cinta llegará a las pantallas grandes el próximo 5 de julio del 2019. A esperar con ansías.