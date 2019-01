"Spider-Man: Far From Home": revelan espectacular primer tráiler que muestra a Mysterio [VIDEO]

La espera acabó. Este martes se estrenó el primer tráiler de "Spider-Man: Far From Home", la película que contará la historia del superhéroe de Marvel. Si bien no hubo referencias a lo que podría sucederle en Avengers: Endgame, la película está cargada de emoción y de nuevos personajes, como es el caso de Mysterio.



Spider-Man fue uno de los héroes que desaparición con el chasquido de Thanos en Avengers: Infinity War. Pese a ello, el tráiler no brinda detalles sobre esto o su posible aparición en Endgame.

Según el avance, las aventuras de Peter Parker (Tom Holland) se trasladan hasta Europa. Precisamente, en Venecia, donde el joven recibe la inesperada visita de Nick Fury (Samuel L. Jackson), quien dispara un dardo tranquilizante a Ned, para poder conversar en secreto con Peter.

Tras ello, se aprecia cómo el héroe se ve sorprendido por un monstruo y luego podemos ver cómo lucirá Mysterio, quien ayudará al inicio al héroe arácnido.

¿Cuándo estrenará "Spider-Man: Far From Home"?

La nueva película en solitario de Spider-Man se estrenará el 5 de junio del 2019.

¿Cómo se vuelve Peter Parker el Hombre Araña?

En los cómics, Peter Parker fue mordido por una araña especial y así va obteniendo los poderes de Spider-Man. En el Universo Cinematográfico de Marvel tiene un origen parecido, aunque sus habilidades se ven reforzadas con la tecnología que le brinda Tony Stark (Robert Downey Jr).