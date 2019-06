Sergio Ramos y la última locura previo a su boda con Pilar Rubio

El central del Real Madrid dirá el ‘Sí’ en el altar junto a su pareja la conductora española Pilar Rubio el próximo 15 de junio, en una boda que estará llena de peculiaridades desde la ceremonia hasta la celebración.

Sergio Ramos y su prometida habrían sorprendido a sus famosos invitados con un requisito indispensable para poder ingresar al matrimonia, y es que todos los asistentes tendrán que tener un tatuaje temporal de un unicornio o una estrella, los símbolos que escogieron para sus invitaciones.

Estos adhesivos serán personalizados y le llegó a cada asistente junto con el libro de invitación a la boda, además serán de carácter intransferible.

Recordemos que la pareja también puso otras cláusulas para el evento, pues no se permitirán el ingreso de celulares, niños y tampoco a las personas que no cumplan con la ‘etiqueta de vestimenta’, pues las mujeres no podrán usar vestido de colores blanco, rojo, naranja, verde y rosa.

Alrededor de 500 personas se darán cita este sábado 15 de junio en la Catedral de Sevilla y entra la exclusiva lista de asistentes, se encuentran Pique y Shakira; David Bekchan y Victoria Bekchan, Sara Carbonero e Iker Casillas y hasta el presidente del Madrid, Florentino Pérez.

Ambos se conocieron en el 2008, cuando Pilar recién daba sus primeros pasos en el mundo de la televisión como reportera, y le hizo una pequeña entrevista en un concierto de Andy Lucas en Madrid, pero fue en el 2012 cuando recién empezarían un romance oficial.