Ladrones asaltan minimarket minutos antes del toque de queda

Estado de Emergencia. Minutos antes de que empiece el toque de queda en el Perú, ladrones aprovecharon en robar un minimarket en la ciudad de Chiclayo. Las imágenes quedaron registradas y fueron difundidas en televisión nacional.

Los despiadados malhechores amenazaron sin piedad a los trabajadores que estaban dentro del local. Por otro lado, el administrador de la pequeña empresa, sostuvo que tal acto sucedió cuando la norma de aislamiento social obligatorio estaba a punto de empezar.

Asimismo, se pudo reportar el primer robo en el país tras la medida señalada por el presidente Martín Vizcarra. Cabe señalar que el poblador aseguró que no había ningún efectivo policial cuidando dicha localidad.

Este suceso también se vivió en la ciudad de Trujillo, en donde varios individuos entraron a un minimarket y saquearon sin piedad los productos de primera necesidad. Vale recordar que aquellos actos que sean violados por los ciudadanos, como salir de sus viviendas en el toque de queda, deberán ser sancionados.

Detenidos por infringir aislamiento obligatorio serán denunciados penalmente

Carlos Morán, ministro del Interior, señaló que las personas que incumplan el aislamiento social obligatorio serán detenidas, denunciadas y procesadas penalmente.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, señaló.