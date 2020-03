Martín Vizcarra informa que este viernes 27 de marzo se intervinieron a más de 2,600 personas a nivel nacional

En el norte chico siguen sin acatar las medidas dictadas por el Gobierno, y eso se puede reflejar en las últimas cifras que acaba de revelar el presidente Martín Vizcarra en un nuevo mensaje a la Nación: solo ayer se detuvieron a 2646 personas por no cumplir con el toque de queda.

En La Libertad intervinieron a 934 ciudadanos por no respetar el Estado de Emergencia. Piura no se queda atrás y también registra una importante cifra (345). Vizcarra volvió a ser claro con las personas que no respeten el aislamiento social obligatorio: "El que viola el código las medidas impuesto por la ley o por la autoridad por la propagación de una enfermedad o epidemia, tiene una pena privativa de la libertad y una multa".

El último reporte que brindó el presidente Martín Vizcarra es de escándalo, pese a que a la disposición del Gobierno para evitar el contagio del coronavirus que ha cobrado la vida de 16 personas en territorio peruano.

Solo ayer se intervinieron a 2646 personas, de las cuales casi mil (934) fueron en la región de La Libertad. Más detenidos que en Lima (674), a pesar que esta cuenta con una población mayor. En el tercer lugar se ubica Piura con 345 detenidos.

En total, ya son más de 26 mil personas detenidas desde que se decretó el toque de queda. Es preciso mencionar que en algunos distritos se implementará el uso de armas en el Estado de Emergencia. La consigna es evitar la propagación del COVID-19.