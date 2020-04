Ciudadanos de Piura hacen largas colas en las calles para comprar cajas de cerveza [VIDEO]

Facebook sigue haciendo viral las diversas caras de la pandemia en Perú. La cuarentena que rige para evitar la propagación del coronavirus ha permitido ver una serie de imágenes surrealistas, pese a las diversas medidas dictadas por el Gobierno para evitar contagios. Quedarse en casa, guardar distancia, practicar el distanciamiento social, usar guantes, portar mascarillas y, sobre todo, evitar contagiarse para contagiar a otros, son las indicaciones que un gran porcentaje de la población cumple, pero otro importante grupo de ciudadanos no respeta.

Han sido muchas las informaciones relacionadas a personas que, pese a la gravedad del COVID-19, se aglomeran en masa en los mercados para adquirir productos de primera necesidad, sin tomar en cuenta lo grave de este escenario que se convierte en un potencial foco de transmisión debido a la presencia masiva de personas y la facilidad con la que el virus viaja de una persona a otra.

Y a medida que la cuarentena se extiende en tiempo, algunos controles se han dejado de poner en práctica, lo que ha permitido que la compra de productos esenciales no sea la única razón por la que personas solas, en parejas y hasta en grupos, se desplazan por las calles y rompen un aislamiento que debería ser respetado a cabalidad por toda la población. El coronavirus no es cosa de juego, pero muchos obvian ello.

Si las escenas en las que se ve a cientos de personas en los mercados ya de por sí son alarmantes, lo que ocurrió la mañana de este sábado 25 de abril en la localidad de Castilla en Piura, lindan con lo irresponsable y hasta con lo delincuencial, ya que lo ocurrido ha puesto en riesgo la salud de muchos pobladores en una zona de país donde la tasa de contagios y muertes es sumamente elevada.

Imágenes difundidas por Facebook dan cuenta de la reapertura de una distribuidora de venta de cervezas al por mayor que está ubicada en la céntrica avenida Grau en el distrito de Castilla en Piura. Pese a que el negocio había cerrado temporalmente por la cuarentena, y por el hecho de no vender productos de primera necesidad, los encargados del local abrieron nuevamente las puertas para la venta de cerveza, sin tomar en cuenta el caos que ello iba a originar.

"Este es el panorama de aglomeración que se vive en la Av. Grau de Castilla donde decenas personas están en los exteriores de una distribuidora de cerveza, ubicada cerca a Cesamica. La gente hace largas colas para comprar las cajas de cerveza. Asimismo, personal de Fiscalización y Transporte de la Municipalidad de Castilla ya se encuentra en la zona", se lee en el post de Facebook que acompaña a las imágenes.

El video, que ya se ha hecho viral en Facebook, muestra a cientos de personas, con decenas de cajas de cerveza cada una, haciendo una larga cola de varias cuadras a plena luz del día esperando ser atendidos para comprar la bebida alcohólica. Sin el más mínimo cuidado por el distanciamiento de un metro para evitar la propagación del virus, sin mascarillas y sin guantes en muchos casos, los pobladores que hacían la cola se muestran indiferentes, como si nada pasara.

Lo que es peor, efectivos del Serenazgo de Castilla se encontraban con una camioneta oficial, a solo metros de la gran cola, y lejos de hacer algo para despejar la zona, miraban sin hacer nada ante lo que ocurría. Incluso un sereno toma el megáfono para pedir a las personas de la cola "guarden su distancia". "Parece que el dueño del local tiene autorización para vender cerveza. Nosotros no podemos intervenir. Estamos llamando a la policía pero no llega", se le escucha decir a un sereno.

"Miren en lo que se están gastando la plata del bono 380, cómo dicen que no ha plata", "Esto es inaudito, y el Serenazgo de Castilla no hace nada, parece incluso que estuviera ayudando a la venta de cervezas", "Eso no es comida, no es producto de primera necesidad, ni pañales", "Hay que meterles palo para que entiendan", fueron los comentarios que se pueden leer en Facebook sobre las indignantes imágenes.

En declaraciones a periodistas piuranos, el alcalde distrital de Castilla, José Elías Aguilar, se mostró sorprendido por la actitud de dichos vecinos del lugar. “Es increíble ver cómo la gente se desespera, no hay otro término, se desespera por comprar cerveza. La cerveza no es un producto de primera necesidad. Sin embargo, mucha gente haciendo colas con cajas vacías para comprar cerveza”.

En relación al avance del COVID-19 en nuestro país para HOY sábado 25 de abril. Hasta el momento se registran un total de 25.331 casos confirmados, 700 fallecidos y 7.797 personas recuperadas. La Dirección Regional de Salud de Piura informó que los casos confirmados de coronavirus se elevaron a 669, 54 casos más en solo 24 horas. Según la Diresa, los distritos de Castilla (145) Piura (120) y Veintiséis de Octubre (88) reportan la mayoría de casos confirmados. Le sigue Las Lomas (15), Paita (13), Sechura (11), Sullana (31), Catacaos (26) y Marcavelica (1).

EL DATO

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, ha dicho que la venta de cerveza no está prohibida.