André Carrillo sorprende a Luis Advíncula y se aparece con turbante en Instagram

La entrevista no tuvo pierde. André Carrillo y Luis Advíncula, dos de los jugadores más divertidos de la Selección Peruana, se reunieron en un directo de Instagram y desde un inicio hicieron estallar de risa a todos los internautas.

El jugador de Rayo Vallecano fue el primero en conectarse y encargado de realizar la entrevista mientras el extremo del Al Hilal debía conectarse después, sin embargo, se demoró más de la cuenta hasta que hizo una entrada en escena muy inesperada.

Advíncula lanzó como un comentario que Carrillo aparecía con un turbante y eso hizo la 'Culebra'. Con la vestimenta característica de los árabes apareció el jugador de Al Hilal y provocó la carcajada de seleccionados como Farfán, Santamaría, Trauco, entre otros.

Si bien no especificó el porqué de su curiosa vestimenta, André Carrillo sí destacó cómo vive la cuarentena en Arabia. "Mucho mejor que estar en Lima. Acá la estoy pasando super bien. Vivo en un condominio grande, mi familia puede pasar sin problema. Los supermercados no están llenos como en Perú. La verdad no me puedo quejar", precisó.

Minutos después André Carrillo se quitó el turbante y ya realizó con mayor comodidad el directo de Instagram al costado de Luis Advíncula.