Andrea Barrantes se pronuncia sobre Alexi Gómez: "Botan a una persona que toma pero a un agresor lo dejan en el club"

Alexi Gómez sigue perteneciendo al club de Alianza Lima. La institución continua investigación por una denuncia de agresión que tiene el jugador por su expareja, Andrea Barrantes, que hizo público el pasado 20 de mayo.

Andrea Barrantes, usó sus redes sociales para mostrar su indignación al saber que Alianza Lima sacó a Jean Deza por indisciplinas, mientras que Alexi Gómez sigue perteneciendo al plantel, pese a la denuncia por agresión.

Desde su cuenta de Instagram, Andrea Barrastes escribió. "La pregunta para Alianza Lima, ¿realmente investigan el proceso de las denuncias? ¿Saben realmente si no hay pruebas suficientes? Al parecer no. Si botan a una persona que salió en videos tomando, pero a un agresor lo dejan en el club. Una persona que hace lo mismo con todas sus parejas. ¿Realmente saben las denuncias que este sujeto tiene? Qué lastima que el equipo que he admirado desde pequeña tenga una respuesta tan inhumana ante esta situación", publicó.

Luego, Andrea Barrantes agrega. "Y muchas personas dirán que tal vez esto yo lo hago por dinero, se equivocan. Esto lo hago porque quiero justicia, porque así como yo hay más mujeres que han sido victimas de este sujeto y no han tenido la valentía de denunciar", precisa en dos historias de Instagram.

Hay que recordar que el pasado 20 de mayo, se hizo público una denuncia sobre Alexi Gómez, jugador de Alianza Lima. Andrea Barrantes, su expareja, contó que recibió varias agresiones por parte del futbolista. E incluso, reveló que Gómez, rompió la cuarentena por irse a una reunión de amigos.