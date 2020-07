Peleadora deja la UFC por la industria del porno a causa de crisis por el coronavirus [FOTO]

La pandemia del coronavirus viene causando estragos en la economía mundial, ya que muchas actividades se han visto suspendidas por tiempo indefinido incluyendo las competencias deportivas, sin embargo, la necesidad obliga a no quedarse con los brazos cruzados y buscar nuevas opciones, tal como lo hizo la Cindy Dandois, ex luchadora de UFC.

Problemas financieros obligaron a Cindy Dandois a colgar los guantes y dejar la UFC, a sus 35 años ya es madre de 5 hijos y aunque su trayectoria en las artes mixtas la respaldaban y le auguraban un futuro prometedor, la necesidad pudo más.

A raíz de la pandemia del coronavirus se suspendieron todas sus peleas y tuvo que cerrar su gimnasio, lo que llevó finalmente a perder su negocio quedar con serios problemas económicos.

A través de su Twitter Dandois anunció que abrirá su cuenta en un portal de contenido para adultos llamada "Only Fans" y así poder recaudar dinero para cuando la pandemia acabe reabrir su gimansio.

"Perdí mi gimnasio durante este encierro de COVID-19, sin ayuda de nuestro gobierno y peleas canceladas, ... dejándome con grandes problemas financieros. Decidí hacer un 'Solo Fans' para poder recolectar el dinero para volver a abrir el gimnasio y devolverles a los jóvenes su hogar", escribió.

I lost my gym during this Covid-lockdown, no help from our gouvernement and fights cancelled,... leaving me with big financial problems. I descided to make an Only Fans so I can collect the money to re-open the gym and give the youngsters their home back. https://t.co/MrlSr9hLLv pic.twitter.com/2OwRACfyMt