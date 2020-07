Tito Nieves y su mensaje de aliento a Magaly Medina al enterarse que tiene coronavirus [VIDEO]

A través de su programa Magaly Tv La Firme, Magaly Medina confirmó los rumores que indicaban que había contraído la COVID-19, al dar positivo a la prueba de hisopado que se realizó hace unos días, dado que padecía de algunos síntomas de resfrío previamente.

"El resultado que me llegó ayer tarde en la noche, me dio positivo al COVID-19. Estoy infectada con la COVID-19, tengo que hacer la cuarentena hasta (tener) mis nuevos análisis y resultados que me indiquen que estoy limpia de este virus, no voy a poder hacer mi programa en el set", indicó la conductora de espectáculos.

Ante esta revelación, el cantante de salsa Tito Nieves, quien enlazó como invitado en su programa para presentar su nueva canción "Si tú te atreves" con Daniela Dancourt, le envió los mejores deseos para su pronta recuperación.

"Antes de todo, te envío muchas bendiciones, espero que te recuperes tanto tú como tu pareja también con el coronavirus", expresó el intérprete de 'Fabricando Fantasías', entre otros éxitos.

Asimismo, agregó que es un gran admirador de Magaly, ya que aseveró que se sigue su programa a través de Youtube desde Orlando Florida, donde él radica.

Vale precisar que el estado de Magaly Medina es estable y que conducirá desde de su casa con un equipo muy reducido, que ya estuvo con el virus de la COVID-19.