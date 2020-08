¿Nicola Porcella enamorado?: "Hay una chica que me atrae, no sé si ella lo sabe"

Desde México, el ex Esto es Guerra participó de una entrevista en vivo a través de Instagram para el conductor de UniMás, Antonio Santana. Durante la conversación, Nicola Porcella reveló algunos detalles sobre su estadía en Guerreros 2020, pero sorprendió al declarar que hay una chica que le “atrae”.

‘El capitán histórico’ lleva ya un tiempo viviendo en tierra aztecas debido a que concursa en el reality de competiciones transmitido por Televisa. Por ello, la charla sirvió para que sus fans mexicanos conozcan un poco más al modelo y claro que lo hicieron, ya que una de las preguntas fue si le gustaba alguna compañera de Guerreros 2020.

No obstante, Nicola no dudó en responder fuerte y claro: “En Perú sí hay una chica que me atrae, no sé si ella lo sabe”. Aunque, rápidamente el peruano modificó su respuesta. “No, sí lo debe saber”, terminó añadiendo Porcella.

Tras ello, cientos de usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre quién se podría ser la nueva mujer que ha logrado conquistar al modelo. Sin embargo, de momento no hay ningún indicio que pueda ayudar para sospechar con exactitud de alguna joven.

Finalmente, Nicola comentó cómo debe ser su mujer ideal. “No tengo un tipo en especial. Tiene que ser divertida y que todo el día la pasemos bromeando, pero también que sea recta, saber que se preocupa por mí”, agregó el peruano.