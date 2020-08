Pasajeros le dan paliza a delincuente que quiso robarles en combi [VIDEO]

Sucedió en México, donde un video se volvió viral en YouTube por mostrar cómo dos delincuentes intentaron robarle a los pasajeros de una combi, pero en un descuido de uno de ellos los civiles lo agarraron y empezaron a darle una paliza que ha dado la vuelta al mundo.

Muchas veces los ciudadanos se quejan de que la Policía no cumple con sus debes o no está en el lugar del crimen. No obstante, al tratarse de de una combi era muy difícil que la autoridad pueda ingresar y los ladrones quisieron aprovechar tal detalle.

Eran dos, un sujeto de camiseta blanca y otro de azul, el primero fue quien ingresó al medio de transporte para amenazar a los viajeros y robarle sus pertenencias mientras el otro escapaba. Sin embargo, al intentar salir, el hombre se vio con una escena para el recuerdo.

Los cuatro pasajeros impidieron su salida y al grito de “¡agárrenlo!” detuvieron al ladrón, para acto seguido lanzarlo al suelo y comenzar a golpearlo en reiteradas ocasiones mientras lo insultaban por su indignante acción.

El resultado fue tal, que a pesar de que el delincuente se excusaba y trataba de engañar a los pasajeros explicándole que lo habían obligado, los civiles molestos no se detuvieron hasta bajarlo del medio de transporte y seguir golpeándolo en la vereda, dejándolo al final totalmente desnudo.

El video se encuentra disponible en las redes sociales, pero en donde ha obtenido más vistas y comentarios es en YouTube, debido a que los usuarios han hecho tendencia el metraje alegando a que así se debe aplicar la justicia para que los ladrones “sientan lo que ellos sienten”.