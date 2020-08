Alcalde de Los Olivos sobre responsabilidad de tragedia en discoteca: "Es más emocional o sentimental”

El último sábado fatídicos sucesos ocurrieron en la discoteca Thomas de Los Olivos, donde fallecieron 13 personas. A raíz de ello, el alcalde del distrito, Felipe Castillo, se pronunció al respecto para precisar que será el Ministerio Público quien determine si tuvo responsabilidad en lo sucedido por omisión de funciones.

El burgomaestre. que concedió una entrevista a 'América TV', manifestó que su "responsabilidad es más emocional o sentimental" y que "sería pretencioso decir que no o que sí (tuvo responsabilidad), eso lo debería ver el Ministerio Público", indicó.

Además, insinuó que la situación económica de su jurisdicción habría sido un factor para evitar la fiscalización de los locales públicos: "El momento no es propicio para fiscalizar todo, no hay economía, no hay dinero”, sentenció.

Discoteca 'Thomas Restobar' tenía permiso de restaurante

Una tragedia que para muchos pudo ser evitada ya que el lugar, que funcionaba clandestinamente en pleno toque de queda, no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento. Sin embargo, venía realizando este tipo de eventos desde antes del estado de emergencia por la pandemia.

Según el alcalde, el local había solicitado una licencia para operar como restaurante y tenía pendiente la renovación de su permiso con Defensa Civil.