La música de luto: compositora Alicia Maguiña falleció a los 81 años

La música peruana de luto. La reconocida cantante, compositora e investigadora Alicia Maguiña falleció esta madrugada a los 81 años de edad, tras encontrarse hospitalizada con pronóstico reservado en el hospital Edgardo Rebagliati Martins.

Entre los temas de Maguiña Málaga más populares figuran "Inocente amor", "Viva el Perú y sereno", "La apañadora", tondero inspirado en las campesinas del algodón iqueño donde creció, y el festejo "El aguador".

Asimismo, Alicia Maguiña recibió distinciones del más alto nivel como el Orden El sol, en el grado de Gran Oficial; Orden al mérito en grado de Gran Comendador y las Palmas Artísticas del Ministerio de Educación.

"Soy una persona muy sensible. No me creo una diva ni me creo nada. Simplemente, me gusta decir la verdad", indicó, dos años atrás, Maguiña Málaga, quien en el 2019 presentó su libro "Mi vida entre cantos".

En tanto, las letras de Alicia Maguiña proponen críticas y reflexiones sobre los problemas sociales, con la finalidad de retratar a una sociedad diversa y prejuiciosa. Jesús Vásquez, Eva Ayllón, Bartola, Tania Libertad, Cecilia Bracamonte, entre otras reconocidas cantantes, han grabado sus temas.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, se mostró apenada por la muerte de la galardonada artista. "Hoy partió nuestra Alicia Maguiña. Ella significó tanto para mí", señaló la integrante del Gabinete Ministerial.