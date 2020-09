San Miguel: jóvenes que jugaban un partido de fútbol agreden verbalmente a sereno [VIDEO]

Durante el estado de emergencia hemos presenciado diversas agresiones a serenos que solo intentan cumplir su labor y hacer respetar las medidas impuestas por el Gobierno en el marco de la pandemia de la COVID-19.

El último sábado un grupo de jóvenes fueron interceptados en el parque Polo Jiménez - San Miguel, cuando jugaban un partido de fulbito, actividad prohibida durante la crisis sanitaria.

A raíz de ello, un sereno les increpó por su accionar a este grupo de jóvenes que en lugar de reconocer su error se mostraron altaneros y lo agredieron verbalmente:

“No me recomiendes, tú no eres mi papá, ándate a tu casa, no es tu trabajo, eres un acomplejado igual que todos los serenazgos están fumados, vienen todos drogados acá”, manifestaron los jóvenes.

En el informe emitido por Panamericana, se vio que necesitaron la presencia de la PNP para intervenir a los jóvenes que se mostraban irrespetuosos de la autoridad.

“La primera persona que lo insulta es un comandante de la Policía en retiro. Se llama Ricardo León La Torre. Reclama porque lo intervenimos”, indicó un representante de serenazgo al medio de TV.