Perrito saltó como si fuera un gato al asustarse con un tigre de peluche [VIDEO]

Cuando uno duerme, por lo general, no espera ver cosas raras o inesperadas cuando los ojos se abren. Y lo mismo suele suceder con los animales, quienes tienen la costumbre de dormir plácidamente en cualquier lugar.

Un perro, quien hacía eco a lo anteriormente dicho, dormía sin importarle nada y cuando despertó se dio con la gran sorpresa de que a su lado estaba un tigre de peluche, el cual no estaba cuando decidió echarse una siesta.

Al parecer, el can creyó que el tigre era de verdad porque se sorprendió inmensamente, al extremo de saltar de la impresión, como si de un gato astuto se tratara, lo cual sorprendió a los usuarios de las redes sociales.

Por si dicho salto fuera poco, el indefenso perro corrió velozmente con el objetivo de huir y evitar convertirse en la presa ya que nunca se percató de que el tigre solo era un muñeco.

El video se subió a redes sociales como Twitter y TikTok, ganando millones de vistas y provocando que todos se rían.

Sin embargo, la experiencia, para el can, no fue nada chistosa y seguramente tendrá más cuidado al dormirse donde no debe ya que alguien puede volver a jugarle una broma de ese tipo.