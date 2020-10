Conoce la verdadera historia del gato catalogado como divinidad en las redes sociales

Los gatos son protagonistas de las redes sociales a través de sus divertidas fotografías y videos que comparten sus dueños, por lo que no es nada extraño que nuevamente uno de ellos haya vuelto a acaparar la atención del mundo entero.

Con una fotografía en Twitter, una usuaria de esta red social compartió una curiosa foto de su gato blanco, sin imaginarse que esta daría la vuelta al mundo por cómo se ve. Y es que muchos podrían creer que es una nube o que es una entidad divina.

Muchos se han preguntado cómo se logró este efecto o si en realidad es algo que se apareció en el cielo de alguna parte del mundo, sin darse cuenta que en la misma descripción de la fotografía se encuentra la verdad de todo lo sucedido.

Took a pic of the cat lookin out the window and accidentally turned him into some sort of god. pic.twitter.com/xjN4W6peSJ