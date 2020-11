Informan que Gustavo Chanta, joven que asistió a marcha contra Merino, apareció y está bien

El Centro Federado de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó esta tarde que el joven de 21 años, Gustavo Chanta Vila, ya fue ubicado y se encuentra fuera de peligro.

Como se recuerda, su madre denunció esta mañana que el joven se estaba desaparecido luego de participar de la marcha nacional contra Manuel Merino. El estudiante universitario tuvo contacto por última vez con ella a las 10:30 p.m. del último jueves y no se había vuelto a comunicar.

Según relevó a 'América Noticias', su hijo, un estudiante de derecho de la UNMSM, decidió participar junto a sus amigos en las protestas contra el gobierno de facto de Manuel Merino.

“Él se dirigía a la marcha. La última conversación que tuve fue a las 10:30 p.m. por WhatsApp. Me dijo que estaba cansado, que no llegaba a casa porque no había carro y todo estaba movido", contó la madre de familia. "Está bien peligroso y con mis amigos vamos a ver un alojamiento, fue lo último que me dijo", agregó.

La angustiada madre también indicó que había intentado comunicarse con Gustavo pero este no respondía su celular desde la mañana. "No sé nada de él. Por favor ayúdenme", pidió. Este llamado lo hizo desde la comisaría de Cotabamba, en Cercado de Lima, hasta donde llegó para preguntar si su hijo se encontraba detenido.