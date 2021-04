George Forsyth anunció que se contagió de coronavirus

El candidato presidencial por Victoria Nacional, George Forsyth, anunció este domingo que está contagiado de coronavirus. Así lo informó en un comunicado de prensa que publicó su agrupación política.

El postulante precisó que tras sus viajes a Madre de Dios, Junín y Cajamarca se sometió a una prueba molecular rápida y salió positivo a la COVID-19, pese a que como él sostiene acató con los protocolos de seguridad.

"Soy uno más de los millones de peruanos que han resultado afectados por esta enfermedad, que se ha encargado de destruir familias y desnudar la penosa realidad de desigualdad y falta de atención que vive nuestro país", mencionó el exalcalde de La Victoria

George Forsyth aclaró que presenta síntomas leves y que cumplirá con el aislamiento obligatorio. Él coordinará sus actividades de forma virtual en esta semana final de la campaña.

"Sé que voy a superar esta dura prueba. Quiero pedirles que sus oraciones no sean solo por mi pronta recuperación, sino porque las miles de familias que hoy sufren por esta pandemia encuentren alivio. Esta situación me lleva a plantear una reflexión: Los seres humanos estamos de paso, el cambio no soy solo yo, lo podemos lograr si la mayoría de los peruanos con una sola voz tomamos la decisión de construir un mejor país", señaló