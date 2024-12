'Loco' Vargas es captado disfrutando de unas alitas brasa en La Molina

Foto: redes sociales

'Cuto' contó que todo sucedió cuando le pidió a Vargas que se siente en la parte posterior del auto porque en el asiento del copiloto estaría su enamorada. "¡Él tenía celos de mi enamorada! No exagero, era una cosa increíble. No lo podía creer, nunca me había pasado! No quería que la vea. ¡Alucinen! Sí, el Loco”, precisó.