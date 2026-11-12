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Sinuano Día HOY, viernes 13 de noviembre EN VIVO: resultados y ganadores del sorteo

Estos son los resultados del Sinuano Día de HOY, viernes 13 de noviembre de 2026. Revisa el número ganador, los premios y todos los detalles del último sorteo.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, viernes 13 de noviembre de 2026.
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, viernes 13 de noviembre de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

14:36

Resultados Sinuano Día

Números ganadores: 3180 | La Quinta: 0

14:08

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día de HOY, viernes 13 de noviembre de 2026, se realiza a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

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La emoción vuelve a apoderarse de los seguidores de la lotería colombiana con una nueva edición del Sinuano Día de este viernes 13 de noviembre. ¿Será hoy tu día de suerte? Mantente atento a cada detalle del sorteo, conoce el número ganador, revisa los resultados EN VIVO y comprueba si tus cifras coinciden con las premiadas. ¡La fortuna podría sorprenderte!

Resultados Sinuano Noche de hoy, jueves 12 de noviembre: números ganadores del último sorteo.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del jueves 12 de noviembre: resultados y números ganadores

Sinuano Día HOY, viernes 13 de noviembre: mira los resultados

14:36
13/11/2026

Resultados Sinuano Día

Números ganadores: 3180 | La Quinta: 0

14:36
13/11/2026

Transmisión del Sinuano Día

14:08
13/11/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día de HOY, viernes 13 de noviembre de 2026, se realiza a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

13:34
13/11/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO todos los detalles de los sorteos, descubre los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche y comprueba si la suerte está de tu lado. ¡Mucha suerte para todos!

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano Día y Noche se pueden comprar en los puntos de venta autorizados de la lotería en Colombia, como agencias, distribuidores y establecimientos habilitados. También existen plataformas digitales autorizadas que permiten adquirir números sin necesidad de acudir presencialmente.

Antes de realizar tu compra, verifica que el establecimiento o la página web estén autorizados para comercializar el sorteo. Conserva tu boleto o comprobante, ya que será necesario para reclamar un premio en caso de resultar ganador.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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