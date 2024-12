Janet Barboza afirmó que no bailaría con Edson Dávila: "Es un malcriado, no lo acepto"

Sin embargo, Valcárcel no dudó en preguntarle a Janet Barboza si, en algún momento, podría bailar con Edson , a lo que rápidamente decidió responder “Me opongo”. Asimismo, indicó que Dávila se comporta muy malcriado con ella, e incluso, lo calificó como un ‘desubicado’.

“Estoy aquí de invitada, estoy feliz, voy a bailar, pero es que ya lo tengo que soportar todas las mañanas. Es malcriado, desubicado. No vocaliza bien cuando habla, lo tengo que corregir, y además ¿quiere bailar conmigo?, no pues. No lo aceptó”, sentenció.