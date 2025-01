Melissa Paredes se encuentra en suspensión perfecta de labores en América Hoy

Ante ello, la conductora Magaly Medida, le preguntó por qué recién muestra estas pruebas y no antes. La abogada contestó que su clienta guardó este secreto, por recomendación de su representante, José Víctor Vergara, pues temía que las personas supieran que ya no tenía una familia constituida.

Por otro lado, la letrada dio a conocer que Melissa Paredes se encuentra en una suspensión perfecta de labores, por lo que no recibe ningún ingreso por parte del programa. Además, señaló que lo más probable es que no siga en América Hoy, pues su contrato acaba este diciembre y por declaraciones del productor del magazine "ya no calza en el perfil".