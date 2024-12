Jazmín Pinedo confesó que lloró para tomarse fotos junto a Gino Assereto

La fémina fue consultada sobre su cuenta oficial de TikTok, en donde ha comenzado a subir videos actualmente, y se le preguntó también sobre si Yaco Eskenazi le negó grabar un video. "Bueno, hoy he tenido mi primera choteada, Yaco me ha choteado grabar mi primer tiktok, con lo difícil que ha sido hacer Tiktok para mí", precisó.

"Un macho alfa, quiere un tiktok y encima me vas a hacer bailar, pero está Natalie acá así que después me va a decir 'ah, con ella sí haces tiktok y yo acá como sonsa rogándote todos los días para que lo hagas'", respondió el también modelo y esposo de Natalie Vertiz.

Fue allí cuando Jazmín contó el sorprendente detalle de la relación que tuvo con Gino Assereto. "Yo me acuerdo que cuando estaba con Gino yo lloraba por eso, (le decía) 'una fotito' (y me decía) 'no', ' un videito' y él no, yo tenía que grabar sin que se diera cuenta y luego pedir permiso, le decía '¿lo puedo subir por favor, por favor?' y él decía 'ya, ya, súbelo', pero cuando nos separamos, ahí recién me atracó subir el Tiktok", expresó.