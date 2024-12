Natalie Vértiz sobre romance de su amiga Ale Venturo y ‘Gato’ Cuba: “El destino los ha unido”

“Un aviso público, yo no he presentado a estos seres humanos, parece que el destino los ha unido, no sé, por redes sociales. Lo único que puedo decir es sobre mi amiga, es una chica linda, no solamente físicamente, sino que es una mamá super trabajadora, emprendedora y me consta que es una super persona”, aseguró la esposa de Yako Eskenasi.