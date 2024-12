'Rebelde': Grettell Valdez, se someterá a la amputación de un dedo para evitar el cáncer

Grettell Valdez, quien interpretó a Renata en la serie 'Rebelde', fue diagnosticada de cáncer en un dedo. Tras el tratamiento, parecía que todo iba bien; sin embargo, la zona se complicó por lo que tendrá que amputarle ese miembro.

"Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor) 'hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia', le dije 'ok'", contó la protagonista de “Rebelde”.

De acuerdo con Valdez, su médico le realizó una cirugía para quitar esa anomalía, pero tras realizarle una serie de exámenes, descubrieron que sucedía.

"Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía y, estando ahí en la plancha, ya lista, llega el doctor y me dice, 'no te voy a operar… en una semana se te expandió y no es normal'", explicó. "Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es", dijo la actriz para el programa ‘Hoy’.