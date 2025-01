Susy Díaz acusa a sujetos de suplantar su identidad para estafar a emprendedores

Hasta el momento se tiene conocimiento que una joven emprendedora, hice el deposito de la suma de 1.500 soles a los presuntos estafadores. "Me dijeron que supuestamente Susy iba a acudir a mi spa para publicidad, pero no fue así", señaló la víctima.

"En los mandamientos dicen que no robarás o castigo divino tendrás, acá están estafando y robando a la gente con mi nombre. Esta página de Facebook sube fotos mías, cobran por dar contenido (a través de suscripciones vía FB), han puesto fotos familiares cuando tenía 15 años para dar confianza", indica la mamá de Flor Polo.

Asimismo, la excongresista reveló que "Me da cólera que haya gente inescrupulosa que esté utilizando mi imagen para sacar dinero a gente que se esfuerza por ganarlo. Por esa razón, quiero aclarar que no tengo manager. Mi teléfono celular está en mis redes. Pueden hacer videollamada y pueden verificar que soy yo".

Finalmente, Susy Díaz aclara que "Quiero paz, tranquilidad, no he podido dormir en toda la noche. No soy ninguna chibola, ya tengo mi edad". El hecho ya fue denunciado ante la División de Delitos de Alta Complejidad de la Dirincri de la Policía Nacional (PNP).