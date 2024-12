¡Siempre juntos! Joven conmueve a las redes por llevar a su perro a donde va

"Cuando el corazón es más grande que los problemas", así tituló el joven que grabó este tierno momento. Y es así. Con el objetivo de no dejarlo solo en casa, el joven carga consigo a su mascota y lo lleva a todas partes.

Como era de esperarse, el video no tardó mucho en hacerse viral y en menos de 48 horas suma 5.1 millones de vistas. Todo un éxito en TikTok. Los internautas reaccionaron a las imágenes y comentaron sobre lo visualizado.

"Puede que no tenga un hogar estable y es por que lo lleva con él", "Más personas así faltan en este mundo", "No creo que lo lleve para ganar más dinero, sino para no dejarlo solo en casa", son algunos de los comentarios que se leen.