TikTok: JB en ATV prepara parodia sobre 'El juego del calamar'

El juego del calamar se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix , incluso es toda una sensación en Perú. Por ello, Jorge Benavides y su elenco de JB en ATV utilizaron su cuenta de TikTok para anunciar una parodia de la serie surcoreana. El adelanto no tardó en volverse viral en redes sociales .

La publicación se convirtió en un éxito debido a que recibió más de 47 mil 'me gusta' y cientos de comentarios en solo unas horas. Asimismo, Jorge Benavides aprovechó el espacio para agradecer el cariño de sus fanáticos, quienes esperan la parodia con muchas ansias.

"No me voy a perder ese programa", "quien más espera con ansias JB en ATV", "era para que salga el pollo", "era para que salga Rambo disfrazado de muñeca", "jajaja mi gran ídolo JB, ningún programa me lo pierdo", fueron algunos de los comentarios en la famosa red social.